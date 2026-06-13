今日13日も北海道や東北、関東では大気の状態が非常に不安定となっています。13時現在、北海道や東北、関東北部で雷雲や雨雲が発達しており、落雷も多数発生しています。今夜にかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。急な激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。今日13日北海道・東北・関東北部で雷雲が発達中今日13日も上空約5500メートルには北日本でマイナス18℃以下、関東でマイナス15℃以