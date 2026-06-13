大分県内に昔から伝わる作物を大分市中心部で育てようというプロジェクトが始まり俳優の財前直見さんなどが苗の植え付けを行いました。 トヨタカローラ大分祝祭の広場 植え付けたのは「もちとうきび」というトウモロコシや「宗麟かぼちゃ」など県内に昔から伝わる作物4種類です。 長年、大分の食文化として守り継がれてきた作物を次世代につなげようと俳優の財前直見さんなどが栽培に取り組んでいます。