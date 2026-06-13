ついに開幕したサッカーワールドカップについて。日本代表が3日後にオランダとの初戦を控える中、県内も盛り上がりを見せています。 日本時間の12日未明、メキシコで行われた開幕セレモニー。大会は、アメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で過去最多の48チームが参加します。 スーパースポーツゼビオ大分店 ◆TOS渡辺一平記者リポート 「ワールドカ