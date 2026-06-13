大分市の県立盲学校に、12日水族館からペンギンがやってきました。 この取り組みは目の不自由な子供たちに言葉では知っている海の生き物に実際に触れてもらおうと県立盲学校と水族館うみたまごが毎年行っているものです。 県立盲学校 今回、やって来たのは2羽のペンギン。小学部と中学部の合わせて5人が背中を撫でて感触を楽しんだり一緒にプールに入ったりしました。また、横になり体の上を歩かせると