サッカーJ2大分トリニータは12日午後、新たな胸スポンサーが大分銀行となることが決まったと発表しました。 大分トリニータのユニホームの胸スポンサーは、これまで中津市のダイハツ九州が2011年から16年間務めていました。しかし6月9日、ダイハツ九州が胸スポンサーから撤退し、新たに出来るシャツの裾のスポンサーになることが発表されました。 こうした中、大分フットボ&#