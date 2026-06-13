ついに開幕したサッカーワールドカップ。日本代表の初戦の相手と大分県には意外なこんな繋がりも。 ◆TOS刀祢優月記者 「日本代表は初戦でオランダと対戦しますが、私はここで一足早くオランダと戦います！」 国東の郷土料理「オランダ」 訪れたのは、国東市国見町にある「涛音寮」です。地元の作家の作品や帯や着物を使った屏風などを見ることができるほか、料理も提供しています。 人気メニュ