ついに開幕したサッカーワールドカップ。日本代表は初戦をオランダと戦いますがオランダと大分は深い関わりもあるんです。 ◆TOS佐野格記者 「日本とオランダの交流の始まりとされているのがこの黒島。島の沖合に426年前、オランダ船のリーフデ号が漂着し、乗組員たちがこの島に上陸したことがこの交流のきっかけとなっている」 臼杵市の港から船で5分ほどの黒島。 この沖合に1600年、オランダ船のリ}