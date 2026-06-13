国東警察署 大分県国東市に住む70代の女性が388万円をだまし取られるニセ警察官詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと5月中旬、女性の自宅固定電話に電話がかかり、通信事業者を名乗る男から「あなた名義の携帯電話が犯罪に使用されている。電話を警察に繋ぐ」などと言われ、東京中央警察署の刑事を名乗る男に電話が繋がりました。その後「あなた名義の銀行口座を暴力団員が犯罪に使用した。あなたを共