トルコ戦を前に記者会見するオーストラリアのポポビッチ監督＝12日、バンクーバー（ゲッティ＝共同）【バンクーバー共同】1次リーグD組で13日にトルコとの初戦を迎えるオーストラリアのポポビッチ監督が12日、会場のBCプレース・バンクーバーで記者会見し、同国サッカー連盟から発表された2027年までの契約延長について「とてもうれしい。非常に光栄に思う」と喜んだ。選手時代はJリーグ広島で森保一現日本代表監督とプレーした