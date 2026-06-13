高市総理大臣は13日午後、フランスのエビアンで開催されるG7サミット（主要7カ国首脳会議）への出席と、それに先立って行われるイギリス、イタリアでの首脳会談に向けて日本を出発するにあたり、記者団の取材に応じた。まず高市総理は、イギリスのスターマー首相、イタリアのメローニ首相との会談について、安全保障分野での議論の他に「AI、量子、宇宙、半導体、洋上風力などの分野において、先端技術開発やサプライチェーン強靱