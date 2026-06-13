俳優黒沢年雄（82）が13日、ブログを更新。女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日に86歳で亡くなったことを受け、晩年は中村さんを松平健（72）が援助していたことを打ち明けた。黒沢は「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさせて頂きました…玉緒さんとは挨拶程度のお付き合いでした」と中村さんとの間柄を明かした。続けて「勝新さんが逝去以来の玉緒さん