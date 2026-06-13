障がい者や高齢者の自宅での生活を支える様々な訪問サービスが体験できるイベント「ふくはぴんち」が13日、愛知県長久手市のモリコロパークで開かれています。このイベントは体に障がいのある人などに、自宅で受けられる様々なサービスを知ってもらおうと開かれたもので、訪問で受けられる介護やハンドセラピーなど34の事業者が出展しています。13日は障がいのある子どもと家族などが訪れ、上半身だ