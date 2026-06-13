川崎ブレイブサンダースは6月12日、アレックス・カークとの2026－27シーズンにおける新規選手契約締結を発表した。なお、同選手は同3日に琉球ゴールデンキングスを契約満了で退団することが公表されていた。 アメリカ出身で現在34歳のカークは、211センチ114キロのセンター。ニューメキシコ大学卒業後、NBAのクリーブランド・キャバリアーズやDリーグ