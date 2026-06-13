[6.12 W杯D組第1節 アメリカ 4-1 パラグアイ]北中米ワールドカップD組第1節のアメリカ代表対パラグアイ代表で、新競技規則に基づいてパラグアイが獲得したFKがシミュレーションによるアメリカのFKへ修正される事象が発生した。この試合の後半5分、パラグアイMFミゲル・アルミロンが右サイド深くをドリブルした際に転倒した。ダニー・マッケリー主審はアメリカDFティム・リームのファウルと判定し、リームにイエローカードを提