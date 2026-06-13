[6.13 北中米W杯GL第1節 アメリカ 4-1 パラグアイ ロサンゼルス]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループD第1節が13日に行われ、開催国のアメリカ代表がパラグアイ代表を4-1で下した。第2節は20日に開催され、アメリカはオーストラリア代表、パラグアイはトルコ代表と戦う。両チームは昨年11月の国際親善試合で対決し、ホームのアメリカが2-1で勝利。この前回対戦と同様に、今回もアメリカが先手を取った。前半7分