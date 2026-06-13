アストロズの今井達也投手は12日（日本時間13日）、敵地カウフマンスタジアムでのロイヤルズ戦に先発登板。初回に味方打線が9得点で大量援護をするも、1回もたずに降板。2／3回で4安打5失点と炎上した。地元メディアからは落胆の声が溢れている。 ■9先発で「防御率6.43」と大苦戦 この日のアストロズは、初回から打線が爆発。2番ヨルダン・アルバレス外野手の23号2ランで先制すると、クリスチャン・ウォーカー内