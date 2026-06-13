11日（日本時間12日）に開幕したFIFAワールドカップ2026北中米大会。現地には続々とスーパースターが集結。その中の1人、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）も12日（同13日）に母国の空港を飛び立ち、同日未明にベースキャンプ地である米フロリダ州パームビーチに到着した。ポルトガルは17日（同18日）にDRコンゴとの初戦を迎える。 ■41歳のフィジカ