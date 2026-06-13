大雨シーズンを前に日本テレビ「news every.」の斎藤佑樹キャスターが消防の訓練施設で猛烈な雨や冠水を実際に体験。ドアの開閉や車の浸水など、命に関わる危険な状況を再現しながら、水害の恐ろしさと取るべき避難行動、注意点を検証しました。◇◇◇■あらゆる“水害”再現京都の消防訓練施設へ7日に梅雨入りが発表された関東甲信地方。台風や梅雨前線による“記録的豪雨”で水害のリスクが高まる季節です。斎藤キャスター