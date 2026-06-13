日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催されています。初日に行われた男子5000m予選では大学生ランナーが奮闘を見せました。予選は全3組あり、各組上位6位までが決勝に駒を進めることができますが、決勝進出を決めた全18人のうち8人を大学生が占めました。1組目は、今季好調の山口竣平選手（早稲田大学3年）が1着、岡田開成選手（中央大学3年）が6着で予選を突破しました。序盤は後