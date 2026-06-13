◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)男子ネーションズリーグ(NL)は現地12日に、各地で6試合が開催されました。日本は、前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドと対戦。第1セットは日本が奪うも、以降はセットの取り合いとなる大熱戦となりました。それでも結果、3-2(25-21/21-25/25-21/22-25/17-15)で日本が大金星をあげました。日本の次戦の相手は中国となっています。同日の試合では、ア