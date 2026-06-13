「ソフトバンク−ヤクルト」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手がスタメンを外れた。周東は１２日の同戦の五回裏に右ふくらはぎに死球を受け、一旦は走者としてプレー続行したものの、直後の守備に就かずに交代していた。小久保監督は「骨は避けているみたい」としながらも、心配そうな様子だった。１３日の試合前練習はグラウンドに姿は見せず、別メニューで調整しベンチ奥の屋内スペースで打