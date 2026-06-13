阪神の門別啓人投手（21）が13日、体調不良のため出場選手登録を抹消された。5月27日に救援要員で再昇格。中継ぎとしては4試合に登板し、防御率は4・50だった。直近では9日のソフトバンク戦に6回に3番手として登板。味方の失策で得点圏に走者を背負う場面もあったが、2回無失点と力投していた。代わりに栄枝が出場選手登録された。