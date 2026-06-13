創部２年目を迎えた日本ウェルネススポーツ大女子駅伝部で今春、実業団チームでの競技経験を持つ松本未空（みく）（２１）が再スタートを切った。通信制課程がある同大の特色を生かし、異なる拠点で練習する仲間と一つのチームを作って活動している。５月下旬に宇都宮市で行われた関東学生対校選手権。初日の１５００メートル予選に登場した松本は「大学の名前をいただき、それを背負えるうれしさをこの大会にぶつけようと思っ