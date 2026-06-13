アユ釣りの解禁日を迎えた、岐阜県下呂市の馬瀬川で、地元の釣り名人と警察が釣り人に水難事故防止を呼びかけました。 【写真を見る】アユ釣り解禁日に警察や地元のアユ釣り名人が水難事故防止を呼びかけ 同日に川で釣り人が転倒し足をケガ 岐阜・下呂市の馬瀬川 下呂市の馬瀬川は、アユ釣りの名所として知られ、毎年、多くの釣り人がやってきます。 アユ釣りの解禁日の13日は地元の釣り名人、天野勝利さん（82）が警察官らと共