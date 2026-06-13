那須晃行の妻から電話で「脳梗塞で倒れた」と聞かされた中西茂樹は「ドッキリやろと思っていた」――。12日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00〜)に、お笑いコンビ・なすなかにしがゲスト出演。いとこ同士で結成したコンビの歩みやロケ芸人としてブレイクした転機、那須の脳梗塞発症時のエピソードなどを語った。なすなかにし2001年に結成され、ロケ芸人として人気を集めるなすなかにし。番組では、いとこ同