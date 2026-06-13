北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイが行われ、共催国の米国が4-1で白星スタートを切った。中継では一瞬、ピッチ上に日本人の姿が映りネット上で注目を浴びた。大観衆で埋まった一戦。プレーが中断した際、中継カメラのアングルがピッチ脇へ。すると一瞬、映り込んだのは日本から今大会の審判員の1人に選出さ