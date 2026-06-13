岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第9話が12日に放送され、“もっちゃん”こと茂木（山中崇）が残した手紙とレシピが映し出されると、ネット上には「少し違う気がする？」「考えすぎ？」「合致しなくないか？」といった声が集まった。【写真】辛島夫妻を追い詰める真（岡田将生）と稔（染谷将太）『田鎖ブラザーズ』第9話より田鎖真（岡田）と弟・稔（染谷）が入手した津田