さまざまな日用品や雑貨等が、豊富に並ぶ【ダイソー】。店内で「これ、こんな使い方をしたら便利かも！」と、ひらめいた経験を持つ人も多いかも。今回は、そんな風に本来の使い方とは少し異なる「“じゃない”使い方」がますます注目を集めそうな雑貨をピックアップ。思わずマネして買いたくなるような注目雑貨を、チェックしてみましょう。 昆虫ケース“じゃない”使い方で！ まるで、おとぎ話に出てくる森