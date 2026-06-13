世界が注目するフライトライン産駒の初勝利にＳＮＳでは驚きの声が上がっている。１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）に登場したデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）が産駒初勝利を飾り、?では「デミアン」「フライトライン産駒」がトレンド上位入りするなど注目を集めている。２番人気のデミアンはダミアン・レーン騎手を背に６番枠からスタート。少し遅れ気味だったが、徐々にポジションを上げて、馬群が一