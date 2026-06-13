名古屋市中区の自宅で大麻を営利の目的で所持したとして、26歳の男が逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、中区新栄の自称配達員、北沢龍一容疑者（26）です。 警察によりますと北沢容疑者は、自宅で大麻を営利の目的で所持した疑いが持たれています。 調べに対し北沢容疑者は黙秘しています。 パトロール中の警察官が、停車中の車に乗っていた北沢容疑者に職務質問しましたが