Little Glee Monsterが、2026年6月19日(金)18:30より新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてフリーライブを開催することを発表した。リトグリがフリーライブを行なうのは2022年11月から約3年7ヶ月ぶり。最新両A面シングルではTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌の「一輪」や、TVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』オープニングテーマ「Pages」などを送り出している彼女たちのパフォーマンスに注目が集まる。なお、Little