アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里のフリフリ衣装姿にファンはくぎ付けになっている。大谷は１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「特別な衣装やっぱり可愛い〜」とつづり衣装姿をアップ。グレーに赤のドットのワンピースにフリフリの白いスカートを合わせ、髪の毛をお団子にした姿を披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いかったよ！」「お団子もめっちゃ可愛いよ！！！！」