河川ごみを回収した参加者 高松市の河川敷で大学生らが13日、ゴミ拾いを行いました。 環境問題やSDGｓに取り組んでいる香川大学の学生団体、Steeep（ステップ）のプロジェクトの一環です。スーパーのフジが主催し、学生やイオングループの従業員ら約80人が参加しました。 香東川周辺の河川敷の広場にはサッカーのグラウンドがあり、週末には子どもや保護者ら多くの人が利用しています。参加