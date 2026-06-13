W杯初戦を前にメッセージ動画を公開北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、初戦のオランダ戦を迎える。4年に一度の大勝負を前に、野球界の大物からも応援メッセージが届き、反響を呼んでいる。在ロサンゼルス日本国総領事館の公式Xアカウントは、オランダ戦2日前に「行こう、SAMURAI BLUE!!」と綴って動画を投稿。「ロサンゼルスで活躍する日本人および日系アメリカ人から応援メッセージが届きました」