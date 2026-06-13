−−今回の事態で「公正性」は重要な基準か。イ・ジェホン＝青年層が強く反応する理由は、青年層が一般的に最も重要だと考える価値に外れる事案であるからだ。みんなに同等であるべき「1人1票」という権利を得られなかったという部分だ。キム・ハウン＝いま韓国社会は競争が過熱した社会であり、結果が良くなくても承服できなければいけないが、その装置は結局、公正が基盤になる。ところで今は誰が見てもシステム自体に疑問を提起