6・3地方選挙で発生した「投票用紙不足事態」に対する怒りはキャンパスの塀を越えて広がった。選挙の公正性を守ろうとする若者の声が集まって時局宣言へとつながり、声明を集めたサイトまで登場した。12日午後8時の時点で215の大学（242キャンパス）から395件の声明が掲示された。中央SUNDAYはソウル所在の6大学の総学生会代表と会い、今回の事態に対する問題意識や糾弾の声を上げた理由について話を聞いた。出席者はキム・ハウン