“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が12日、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせないボリュームたっぷりな食事内容を公開し、反響が集まっている。【写真】「60代が食べる量じゃない」ファンも驚く、小沢仁志の“大盛り肉飯”小沢は「おはようさん！昨日１日アクションシーンの撮影でったんで肉肉でエナジー注入！」（原文ママ）とつづり、大きなステーキメニューが2種類と、白米、野菜などが並んだボ