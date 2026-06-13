アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』28号の「YJブルーム」企画に登場している。【写真】肌見せスタイルであざとかわいい表情の仲村悠菜「YJブルーム」では、「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待されるニュースターを紹介する。Vol.9には、えびちゅうの末っ子・仲村悠菜が登場。“かわいすギルティ”な表情で魅了する。なお、表紙・巻頭グラビアには