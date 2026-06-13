8日、東京都内でウィーン少年合唱団の来日公演を鑑賞された愛子様。今回のウィーン少年合唱団のご鑑賞は、愛子様にとって4年連続となる。昨年は天皇陛下と、一昨年は天皇、皇后両陛下と一緒に鑑賞されたが、今回は週末に両陛下のオランダ・ベルギー訪問が控えていることもあり、お一人で公務に臨まれた。 関連記事：皇室とスポーツの関わり日本の歴史とともに歩んできた「もう一つの文化」 愛子様が