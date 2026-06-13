「森の宝石」ともいわれる国蝶（こくちょう）・オオムラサキの羽化が兵庫県の丹波地域で始まり、鮮やかな色の羽を優雅に広げている。丹波篠山市立篠山小学校では２０１０年頃から、内部に幼虫が好むエノキを植えたドーム型のケージで飼育している。今季も６月初めから順次成虫になり、飼育担当の３年生２２人が害虫を除くなどし、成長の様子を観察している。県立丹波の森公苑（丹波市柏原町）でも５月下旬から羽化している。