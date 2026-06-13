SWEET STEADYが、新曲「とびきりドラマティカ」を6月12日に配信。また、同日にMVも公開となった。 （関連：【映像あり】SWEET STEADY、恋愛ドラマのオープニングのような「とびきりドラマティカ」MV） 本楽曲は、一目惚れした女の子のまっすぐな乙女心を、ドラマチックなストーリー仕立てで描いた片想いソング。恋愛ドラマのような歌詞を散りばめながら、タイトルである「ドラマティカ」を象徴するように