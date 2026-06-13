歌手でタレントの早見優が12日に自身のアメブロを更新。9日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんを追悼した。この日、早見は「中村玉緒さんの訃報に接し、とても寂しい気持ちです」と心境を吐露。「毎年のように節分の行事でご一緒させていただきましたが、いつお会いしても明るく、周りをぱーっと華やかな雰囲気にしてくださる素敵な方でした」と生前の思い出を振り返った。続けて「優しい笑顔と温かなお人柄に、たくさんの