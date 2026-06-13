お笑いタレントのだいたひかるが12日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』で発見した便利なアプリや購入品を報告した。この日、だいたは「皆さん使っているのかな！？私は昨日から使い出した、ダイソーのアプリ！」と報告。きっかけは『ダイソー』のハンガーを気に入ったものの、買い足したくても在庫がなかったことだといい、店員に「アプリで商品名を入れると何処のお店にあるか、すぐ分かる」と教えてもらったこ