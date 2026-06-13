モデルでタレントのアンミカが12日に自身のアメブロを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚披露宴に参列したことを報告した。この日、アンミカは「先日、中村橋之助さん、能條愛未さんの結婚披露宴に参列させて頂いてまいりましたよ」と切り出し、新郎新婦との集合ショットを公開。中村については「ポッドキャストのラジオに呼んでくださった後すぐに、私のミュージカルも観劇に来てくださり、義理堅い