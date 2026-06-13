Snow Manの向井康二さんは6月13日、自身のInstagramを更新。後輩との“新旧おそ松”ツーショットを披露しました。【写真】向井康二、“新旧おそ松”ショット！「こーじ若返ってないか⁉」向井さんは赤い丸の絵文字を2つ添えて、1枚の写真を投稿。赤いパーカーに黒髪ぱっつん前髪のヘアスタイルがトレードマークのおそ松さん姿の向井さんが、同じくおそ松さんの姿をした、男性アイドルグループ・Aぇ! groupの末澤誠也さんをお