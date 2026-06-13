◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日~7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)北中米ワールドカップは大会2日目のグループステージ2試合が行われ、開催国のカナダとアメリカが登場しました。B組のカナダはボスニア・ヘルツェゴビナとドロー。前半21分に失点し追いかける展開となりましたが、後半31分に投入された選手が直後の後半33分に同点ゴールを決めています。D組のアメリカはパラグアイに快勝。前半早々に相手のオ