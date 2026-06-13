歌手の氷川きよしさんがレコード会社を通じて、9日に亡くなったことが分かった俳優の中村玉緒さんを追悼する言葉を寄せています。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】氷川きよしさんが追悼「元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります」氷川さんは、中村さんとのデュエット曲や、電話でのやりとりなど、いくつもの思い出を綴り、「元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります」と、中村さんを偲ん