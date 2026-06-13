◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 4―1 パラグアイ（2026年6月12日ロサンゼルス）史上初の3カ国による共催となったFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、ホスト国の1つ米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイを4―1で下した。試合会場のロサンゼルス競技場（ソフィスタジアム）には7万492人の観衆が詰めかけた。米国代表ユニホームを着たファンが圧倒的に多く、星条旗カラーの衣装や“星条旗ペ