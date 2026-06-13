サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に合わせ、「足の神様」として知られる大阪府豊中市の服部天神宮では、境内に鮮やかな青色の装飾を施したり、日本代表の試合に向けて必勝祈願を行ったりして、「サムライブルー」の選手たちにエールを送っている。日本代表は１５日（日本時間）に１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。（佐藤祐介）同天神宮には、平安時代、左遷されて京都から九州に向かう菅原道真が持病の脚