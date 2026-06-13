経済学者の成田悠輔氏が12日夜、X（旧ツイッター）を更新。約2カ月ぶりに投稿した。成田氏「Xを2ケ月見ないとどんなデメリットがあるのか試してみた。メリットしかなかった」とポスト。4月14日に自身の肖像が無断で改変されていた投稿に対し「私の顔はフリー素材ではありません」と注意喚起して以来のポストだった。同様に2月17日、昨年12月17日、同11月7日、同8月19日、同6月20日にも「Xを2ケ月見ないとどんなデメリットがあるの